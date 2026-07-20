Шевченко выступил с обращением после финала ЧМ-2026
Президент УАФ поздравил Испанию с победой
19 июля сборные Испании и Аргентины провели финальный матч чемпионата мира 2026 года.
Команды сыграли на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев по итогам дополнительного времени.
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После матча президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к сборной Испании:
«Поздравляю Испанию с победой в финале чемпионата мира по футболу 2026 года».
ФОТО. Шевченко выступил с обращением после финала ЧМ-2026
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