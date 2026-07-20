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  4. Шевченко выступил с обращением после финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 15:49 |
491
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Шевченко выступил с обращением после финала ЧМ-2026

Президент УАФ поздравил Испанию с победой

20 июля 2026, 15:49 |
491
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Шевченко выступил с обращением после финала ЧМ-2026
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19 июля сборные Испании и Аргентины провели финальный матч чемпионата мира 2026 года.

Команды сыграли на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев по итогам дополнительного времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к сборной Испании:

«Поздравляю Испанию с победой в финале чемпионата мира по футболу 2026 года».

ФОТО. Шевченко выступил с обращением после финала ЧМ-2026

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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