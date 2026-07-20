Эпицентр на сборе сменил спарринг-партнера

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк еще не определился с потенциальными новичками, которые находятся на просмотре на июльском этапе подготовки в Словении. У них еще есть две попытки убедить наставника в своей профпригодности.

По имеющейся информации, 20 июля футболисты «Эпицентра» планировали померяться силами с именитым загребским «Динамо», но поскольку хорваты в конце июля сыграют два поединка со швейцарским «Туном» в квалификации Лиги чемпионов, пришлось оперативно искать нового спарринг-партнера. Им стал саудовский перволиговый клуб «Аль-Ула».

А 21 июля подопечные Сергея Нагорняка проведут заключительный контрольный поединок с новичком элитного дивизиона Словении – «Бринье».