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Испания
20 июля 2026, 15:26 | Обновлено 20 июля 2026, 15:44
264
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ФОТО. Они остаются? Цыганков и Ванат прибыли в расположение Жироны

Виктор и Владислав начинают предсезонную подготовку

20 июля 2026, 15:26 | Обновлено 20 июля 2026, 15:44
264
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ФОТО. Они остаются? Цыганков и Ванат прибыли в расположение Жироны
ФК Жирона
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Украинский вингер Виктор Цыганков и его соотечественник, нападающий Владислав Ванат присоединились к летнему тренировочному сбору каталонской «Жироны».

Ранее сообщалось, что и Виктор Цыганков, и Владислав Ванат могут покинуть клуб.

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми голами и 2 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 34 матча, 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне.

ФОТО. Они останутся? Цыганков и Ванат прибыли в расположение «Жироны»

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу фото учебно-тренировочные сборы Владислав Ванат
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Бл*, всё лето сказки тут про переход а в итоге.. 
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