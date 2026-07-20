ФОТО. Они остаются? Цыганков и Ванат прибыли в расположение Жироны
Виктор и Владислав начинают предсезонную подготовку
Украинский вингер Виктор Цыганков и его соотечественник, нападающий Владислав Ванат присоединились к летнему тренировочному сбору каталонской «Жироны».
Ранее сообщалось, что и Виктор Цыганков, и Владислав Ванат могут покинуть клуб.
В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми голами и 2 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 34 матча, 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне.
ФОТО. Они останутся? Цыганков и Ванат прибыли в расположение «Жироны»
👋 Comencem l'estada a la Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/YWGxebE1k2— Girona FC (@GironaFC) July 20, 2026
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