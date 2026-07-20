ФОТО. Они остаются? Цыганков и Ванат прибыли в расположение Жироны

Украинский вингер Виктор Цыганков и его соотечественник, нападающий Владислав Ванат присоединились к летнему тренировочному сбору каталонской «Жироны».

Ранее сообщалось, что и Виктор Цыганков, и Владислав Ванат могут покинуть клуб.

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми голами и 2 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 34 матча, 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне.

ФОТО. Они останутся? Цыганков и Ванат прибыли в расположение «Жироны»