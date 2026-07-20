Чемпионат мира20 июля 2026, 11:26 |
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Аргентина – 6-я сборная из Южной Америки, которую Испания обыграла на ЧМ
Вспомним все победы «Фурии рохи» над южноамериканскими сборными на мировых первенствах
20 июля 2026, 11:26 |
169
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Аргентина стала 6-й сборной из Южной Америки, которую сборная Испании побеждала на чемпионатах мира.
До этого в активе испанцев были победы на мундиалях над сборными Бразилии, Чили (дважды), Боливии, Парагвая (дважды) и Уругвая.
Вспомним результаты всех победных для «Фурии рохи» матчей в противостояниях со сборными, входящими в КОНМЕБОЛ.
Южноамериканские сборные, которых побеждала сборная Испании на чемпионатах мира
- Аргентина (1:0, 2026)
- Уругвай (1:0, 2026)
- Парагвай (3:1, 2002 и 1:0, 2010)
- Боливия (3:1, 1994)
- Чили (2:0, 1950 и 2:1, 2010)
- Бразилия (3:1, 1934)
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