Аргентина – 6-я сборная из Южной Америки, которую Испания обыграла на ЧМ

Аргентина стала 6-й сборной из Южной Америки, которую сборная Испании побеждала на чемпионатах мира.

До этого в активе испанцев были победы на мундиалях над сборными Бразилии, Чили (дважды), Боливии, Парагвая (дважды) и Уругвая.

Вспомним результаты всех победных для «Фурии рохи» матчей в противостояниях со сборными, входящими в КОНМЕБОЛ.

Южноамериканские сборные, которых побеждала сборная Испании на чемпионатах мира