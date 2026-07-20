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  4. Аргентина – 6-я сборная из Южной Америки, которую Испания обыграла на ЧМ
Чемпионат мира
20 июля 2026, 11:26 |
169
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Аргентина – 6-я сборная из Южной Америки, которую Испания обыграла на ЧМ

Вспомним все победы «Фурии рохи» над южноамериканскими сборными на мировых первенствах

20 июля 2026, 11:26 |
169
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Аргентина – 6-я сборная из Южной Америки, которую Испания обыграла на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентина стала 6-й сборной из Южной Америки, которую сборная Испании побеждала на чемпионатах мира.

До этого в активе испанцев были победы на мундиалях над сборными Бразилии, Чили (дважды), Боливии, Парагвая (дважды) и Уругвая.

Вспомним результаты всех победных для «Фурии рохи» матчей в противостояниях со сборными, входящими в КОНМЕБОЛ.

Южноамериканские сборные, которых побеждала сборная Испании на чемпионатах мира

  • Аргентина (1:0, 2026)
  • Уругвай (1:0, 2026)
  • Парагвай (3:1, 2002 и 1:0, 2010)
  • Боливия (3:1, 1994)
  • Чили (2:0, 1950 и 2:1, 2010)
  • Бразилия (3:1, 1934)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Бразильців давненько перемагали. В 2030 році потрібно освіжити результат.
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