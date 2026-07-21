Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Участник Лиги чемпионов решил приобрести звезду Динамо – есть ответ киевлян
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 22:22 | Обновлено 21 июля 2026, 22:50
1165
2

Участник Лиги чемпионов решил приобрести звезду Динамо – есть ответ киевлян

Матвей может переехать в Турцию

21 июля 2026, 22:22 | Обновлено 21 июля 2026, 22:50
1165
2 Comments
Участник Лиги чемпионов решил приобрести звезду Динамо – есть ответ киевлян
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Турецкий «Галатасарай» продолжает работу над трансфером украинского нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецких СМИ, 20-летний форвард является главным кандидатом на усиление атаки стамбульского клуба после ухода Мауро Икарди. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук хочет видеть молодого украинца в составе в качестве конкурента или партнера для Виктора Осимхена.

Сообщается, что «Динамо» рассчитывает на полноценную продажу футболиста, тогда как турецкий клуб не планирует тратить значительную часть бюджета на нападающего. «Галатасарай» хочет оформить сделку по схеме аренды с обязательной или условной опцией выкупа.

Киевляне намерены получить средства сразу, но стороны пытаются найти компромисс. В то же время у Пономаренко есть другие предложения из Европы.

Сам футболист заинтересован в переходе в «Галатасарай». Украинец ожидает достижения договоренности между клубами и хочет выступать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи чемпионата Турции.

По теме:
У Оболони – трое в лазарете и два потенциальных новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед заменил украинца в клубе MLS
Эпицентр определился с потенциальными новичками
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: Fotomac
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Футбол | 21 июля 2026, 14:56 146
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров

Игрок из ЕС – больше не легионер

Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 08:18 39
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Лидером стал Ламин Ямаль

Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Футбол | 21.07.2026, 18:15
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Футбол | 21.07.2026, 07:57
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
Футбол | 21.07.2026, 21:23
Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
Клуб Харьков на сборах в Австрии проиграл в спарринге японской команде
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олійченко вже продав Циганкова на 99,9%, 
але 0,1% залишив собі.
Матвія намагається продати, але виходить 
лише на 50% - від долоні до ліктя,
до кінця місяця ніби обіцяє 99,9% - до плеча.))
Ответить
0
цікаво, що Пономаренко тому придуркові такого зробив, що він весь час намагається продати Матвія туркам???
Ответить
0
Популярные новости
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 21
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12 2
Бокс
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
20.07.2026, 07:23
Футбол
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44 1
Футбол
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 4
Бокс
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 164
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем