Турецкий «Галатасарай» продолжает работу над трансфером украинского нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецких СМИ, 20-летний форвард является главным кандидатом на усиление атаки стамбульского клуба после ухода Мауро Икарди. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук хочет видеть молодого украинца в составе в качестве конкурента или партнера для Виктора Осимхена.

Сообщается, что «Динамо» рассчитывает на полноценную продажу футболиста, тогда как турецкий клуб не планирует тратить значительную часть бюджета на нападающего. «Галатасарай» хочет оформить сделку по схеме аренды с обязательной или условной опцией выкупа.

Киевляне намерены получить средства сразу, но стороны пытаются найти компромисс. В то же время у Пономаренко есть другие предложения из Европы.

Сам футболист заинтересован в переходе в «Галатасарай». Украинец ожидает достижения договоренности между клубами и хочет выступать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи чемпионата Турции.