Матвей Пономаренко может объединиться с футболистом, сбежавшим из россии

Турецкий «Галатасарай» продолжает работать над усилением атаки и не планирует ограничиваться трансфером Джона Дурана.

По информации источника, стамбульский клуб также заинтересован в подписании 20-летнего нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

Сообщается, что трансфер украинца рассматривается как отдельная сделка и не зависит от переговоров по Дурану. Таким образом, «Галатасарай» может подписать обоих нападающих уже этим летом.

Дуран в мае не дождался окончания аренды в «Зените» и досрочно покинул клуб. Права на футболиста принадлежат «Аль-Насру».