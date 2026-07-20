Матвей Пономаренко может объединиться с футболистом, сбежавшим из россии
Дуран и Пономаренко – в поле зрения «Галатасарая»
Турецкий «Галатасарай» продолжает работать над усилением атаки и не планирует ограничиваться трансфером Джона Дурана.
По информации источника, стамбульский клуб также заинтересован в подписании 20-летнего нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
Сообщается, что трансфер украинца рассматривается как отдельная сделка и не зависит от переговоров по Дурану. Таким образом, «Галатасарай» может подписать обоих нападающих уже этим летом.
Дуран в мае не дождался окончания аренды в «Зените» и досрочно покинул клуб. Права на футболиста принадлежат «Аль-Насру».
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