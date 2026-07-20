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  4. Матвей Пономаренко может объединиться с футболистом, сбежавшим из россии
Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 07:32 |
1281
2

Матвей Пономаренко может объединиться с футболистом, сбежавшим из россии

Дуран и Пономаренко – в поле зрения «Галатасарая»

20 июля 2026, 07:32 |
1281
2 Comments
Матвей Пономаренко может объединиться с футболистом, сбежавшим из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» продолжает работать над усилением атаки и не планирует ограничиваться трансфером Джона Дурана.

По информации источника, стамбульский клуб также заинтересован в подписании 20-летнего нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

Сообщается, что трансфер украинца рассматривается как отдельная сделка и не зависит от переговоров по Дурану. Таким образом, «Галатасарай» может подписать обоих нападающих уже этим летом.

Дуран в мае не дождался окончания аренды в «Зените» и досрочно покинул клуб. Права на футболиста принадлежат «Аль-Насру».

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Джон Дуран
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Хіба що уві сні
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Та там же ще Селтіку черзі. Але то все не офіційно. Так що чекаємо новин від Олійченка)
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