Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ

Канадский рэпер Дрейк вновь проиграл крупную ставку, поставив 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира 2026.

Он рассчитывал, что аргентинцы выиграют в основное время, однако матч завершился поражением команды Лионеля Месси со счетом 0:1. Из-за неудачной ставки Дрейк упустил возможный выигрыш в размере около 5,1 миллиона долларов.

Этот эпизод вновь подогрел разговоры о так называемом «проклятии Дрейка», согласно которому команды и спортсмены, которых публично поддерживает рэпер, часто терпят поражение.