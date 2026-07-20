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  4. Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ
Чемпионат мира
20 июля 2026, 10:52 |
895
0

Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ

Рэпер поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины

20 июля 2026, 10:52 |
895
0
Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine.Дрейк
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Канадский рэпер Дрейк вновь проиграл крупную ставку, поставив 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира 2026.

Он рассчитывал, что аргентинцы выиграют в основное время, однако матч завершился поражением команды Лионеля Месси со счетом 0:1. Из-за неудачной ставки Дрейк упустил возможный выигрыш в размере около 5,1 миллиона долларов.

Этот эпизод вновь подогрел разговоры о так называемом «проклятии Дрейка», согласно которому команды и спортсмены, которых публично поддерживает рэпер, часто терпят поражение.

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Александр Гринник Источник: FOX Sports
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