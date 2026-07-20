Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ
Рэпер поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины
Канадский рэпер Дрейк вновь проиграл крупную ставку, поставив 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира 2026.
Он рассчитывал, что аргентинцы выиграют в основное время, однако матч завершился поражением команды Лионеля Месси со счетом 0:1. Из-за неудачной ставки Дрейк упустил возможный выигрыш в размере около 5,1 миллиона долларов.
Этот эпизод вновь подогрел разговоры о так называемом «проклятии Дрейка», согласно которому команды и спортсмены, которых публично поддерживает рэпер, часто терпят поражение.
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