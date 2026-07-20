Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания повторила достижения немцев и итальянцев на чемпионатах мира
Чемпионат мира
20 июля 2026, 10:49 | Обновлено 20 июля 2026, 10:50
396
0

Испания повторила достижения немцев и итальянцев на чемпионатах мира

«Фурия роха» не уступала в счете ни минуты на ЧМ-2026

20 июля 2026, 10:49 | Обновлено 20 июля 2026, 10:50
396
0
Испания повторила достижения немцев и итальянцев на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Испании, победившая в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины, повторила редкое достижение чемпионатов мира.

«Фурия роха» стала чемпионом мира, не проигрывая в счете ни одной минуты на турнире.

Подобное в истории мундиалей удавалось только сборным Италии (1938, 1982) и ФРГ (1990).

Напомним, что сборная Испании пропустила на чемпионате мира 2026 только 1 гол.

Сборные, ставшие победителями чемпионата мира, не проигрывая в счете ни минуты на турнире

  • 2026: Испания
  • 1990: ФРГ
  • 1982: Италия
  • 1938: Италия

Сборная Испании на чемпионате мира 2026 года

  • Аргентина – 1:0
  • Франция – 2:0
  • Бельгия – 2:1
  • Португалия – 1:0
  • Австрия – 3:0
  • Уругвай – 1:0
  • Саудовская Аравия – 4:0
  • Кабо-Верде – 0:0
По теме:
Сборная Испании завоевала седьмой международный трофей в своей истории
Аргентина – 6-я сборная из Южной Америки, которую Испания обыграла на ЧМ
Родри стал 11-м футболистом, который выигрывал ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Футбол | 20 июля 2026, 01:03 144
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира

Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль

ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 06:56 18
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026

Награда досталась Родри

Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче
Футбол | 20.07.2026, 10:49
Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче
Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче
«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ
Футбол | 20.07.2026, 03:27
«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ
«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Футбол | 20.07.2026, 11:00
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12
Бокс
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 73
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 14
Волейбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 8
Бокс
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем