Испания повторила достижения немцев и итальянцев на чемпионатах мира
«Фурия роха» не уступала в счете ни минуты на ЧМ-2026
Сборная Испании, победившая в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины, повторила редкое достижение чемпионатов мира.
«Фурия роха» стала чемпионом мира, не проигрывая в счете ни одной минуты на турнире.
Подобное в истории мундиалей удавалось только сборным Италии (1938, 1982) и ФРГ (1990).
Напомним, что сборная Испании пропустила на чемпионате мира 2026 только 1 гол.
Сборные, ставшие победителями чемпионата мира, не проигрывая в счете ни минуты на турнире
- 2026: Испания
- 1990: ФРГ
- 1982: Италия
- 1938: Италия
Сборная Испании на чемпионате мира 2026 года
- Аргентина – 1:0
- Франция – 2:0
- Бельгия – 2:1
- Португалия – 1:0
- Австрия – 3:0
- Уругвай – 1:0
- Саудовская Аравия – 4:0
- Кабо-Верде – 0:0
Only four teams have won the FIFA World Cup without going behind for a single minute at the tournament:— Squawka (@Squawka) July 19, 2026
◎ 🇮🇹 Italy (1938)
◎ 🇮🇹 Italy (1982)
◎ 🇩🇪 Germany (1990)
◉ 🇪🇸 Spain (2026)
They conceded just one goal all tournament. 🤯 https://t.co/woRGM94xCi pic.twitter.com/SjXlDCIZXF
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