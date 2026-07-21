Динамо может получить усиление перед матчем против ПАОКа в Лиге Европы

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к первому матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, который состоится в четверг в Люблине.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что к тренировкам в общей группе вернулся форвард Пьер Мунгенге, который не мог помочь команде в предыдущих матчах из-за травмы.

Частично восстановился после повреждения вингер Владислав Кабаев, а защитник Александр Тымчик, полузащитники Джастин Лонвейк и Николай Михайленко работали по индивидуальной программе.

В понедельник, 20 июля, «бело-синие» провели одну тренировку. После растяжки и разминки игроки выполняли упражнения с барьерами, после которых началась серия беговых упражнений.

Вратари занимались по отдельной специальной программе, акцентируя внимание на действиях при отскоках мяча и рикошетах. Основная группа игроков провела игровую серию, сначала – без ворот, а дальше уже с участием голкиперов.

Главный фокус тренировки был на контроле мяча и активном прессинге.

ФОТО. Тренировка Динамо перед матчем Лиги Европы против ПАОКа