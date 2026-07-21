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Лига Европы
21 июля 2026, 14:57 | Обновлено 21 июля 2026, 15:12
942
0

Динамо может получить усиление перед матчем против ПАОКа в Лиге Европы

Киевский клуб сообщил о возвращении в строй французского форварда Пьера Мунгенге

21 июля 2026, 14:57 | Обновлено 21 июля 2026, 15:12
942
0
Динамо может получить усиление перед матчем против ПАОКа в Лиге Европы
ФК Динамо Киев
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку к первому матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, который состоится в четверг в Люблине.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что к тренировкам в общей группе вернулся форвард Пьер Мунгенге, который не мог помочь команде в предыдущих матчах из-за травмы.

Частично восстановился после повреждения вингер Владислав Кабаев, а защитник Александр Тымчик, полузащитники Джастин Лонвейк и Николай Михайленко работали по индивидуальной программе.

В понедельник, 20 июля, «бело-синие» провели одну тренировку. После растяжки и разминки игроки выполняли упражнения с барьерами, после которых началась серия беговых упражнений.

Вратари занимались по отдельной специальной программе, акцентируя внимание на действиях при отскоках мяча и рикошетах. Основная группа игроков провела игровую серию, сначала – без ворот, а дальше уже с участием голкиперов.

Главный фокус тренировки был на контроле мяча и активном прессинге.

ФОТО. Тренировка Динамо перед матчем Лиги Европы против ПАОКа

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Лига Европы Динамо - ПАОК ПАОК Динамо Киев Пьер Мунгенге Владислав Кабаев Николай Михайленко Александр Тымчик Джастин Лонвейк тренировка
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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