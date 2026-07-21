Динамо может получить усиление перед матчем против ПАОКа в Лиге Европы
Киевский клуб сообщил о возвращении в строй французского форварда Пьера Мунгенге
Киевское «Динамо» продолжает подготовку к первому матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, который состоится в четверг в Люблине.
Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что к тренировкам в общей группе вернулся форвард Пьер Мунгенге, который не мог помочь команде в предыдущих матчах из-за травмы.
Частично восстановился после повреждения вингер Владислав Кабаев, а защитник Александр Тымчик, полузащитники Джастин Лонвейк и Николай Михайленко работали по индивидуальной программе.
В понедельник, 20 июля, «бело-синие» провели одну тренировку. После растяжки и разминки игроки выполняли упражнения с барьерами, после которых началась серия беговых упражнений.
Вратари занимались по отдельной специальной программе, акцентируя внимание на действиях при отскоках мяча и рикошетах. Основная группа игроков провела игровую серию, сначала – без ворот, а дальше уже с участием голкиперов.
Главный фокус тренировки был на контроле мяча и активном прессинге.
ФОТО. Тренировка Динамо перед матчем Лиги Европы против ПАОКа
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