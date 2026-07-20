Скалони шокировал словами после поражения в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намекнул на свой уход после поражения от Испании в финале ЧМ-2026 (0:1).

После поединка Лионель неоднозначно высказался о будущем, чем шокировал болельщиков Аргентины.

Действующий контракт Скалони с местной федерацией рассчитан до конца 2026 года, но тренер может покинуть пост и раньше.

«Было приятно находиться здесь, я не мог представить подобного даже в лучших снах. До декабря, если президент захочет, я буду оставаться здесь, а дальше вижу это маловероятным, ведь повторить такое будет крайне сложно», – сказал Скалони.

Напомним, что Лионель возглавил сборную Аргентины летом 2018 года и привел ее к ряду громких успехов: двум победам на Копа Америка, триумфу на ЧМ-2022 и выходу в финал нынешнего мундиаля.