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Чемпионат мира
20 июля 2026, 05:12 | Обновлено 20 июля 2026, 05:13
632
0

Скалони шокировал словами после поражения в финале ЧМ-2026

Тренер сборной Аргентины не уверен в своем будущем

20 июля 2026, 05:12 | Обновлено 20 июля 2026, 05:13
632
0
Скалони шокировал словами после поражения в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намекнул на свой уход после поражения от Испании в финале ЧМ-2026 (0:1).

После поединка Лионель неоднозначно высказался о будущем, чем шокировал болельщиков Аргентины.

Действующий контракт Скалони с местной федерацией рассчитан до конца 2026 года, но тренер может покинуть пост и раньше.

«Было приятно находиться здесь, я не мог представить подобного даже в лучших снах. До декабря, если президент захочет, я буду оставаться здесь, а дальше вижу это маловероятным, ведь повторить такое будет крайне сложно», – сказал Скалони.

Напомним, что Лионель возглавил сборную Аргентины летом 2018 года и привел ее к ряду громких успехов: двум победам на Копа Америка, триумфу на ЧМ-2022 и выходу в финал нынешнего мундиаля.

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Андрей Витренко Источник: Tyc Sports
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