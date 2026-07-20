«Проект тщеславия ФИФА». Почему экспертам не понравился финал ЧМ

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал масштабное шоу, которое состоялось в перерыве финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

В программе приняли участие Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, BTS, Burna Boy, а также персонажи «Маппет-шоу». Мадонна появилась на стадионе в автомобиле, которым управляли легендарные бразильцы Роналдо и Роналдиньо.

Однако шоу не впечатлило Руни. В эфире BBC бывший футболист назвал увиденное «дерьмом».

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«Думаю, лучшей частью было то, когда все закончилось», – заявил англичанин.

Выступления артистов существенно затянули паузу между таймами. По информации Daily Mail, перерыв продолжался 27 минут и 18 секунд, хотя его стандартная продолжительность составляет 15 минут.

Журналист издания Киран Хилл назвал шоу «тошнотворным» и «символом проекта тщеславия ФИФА», согласившись с жесткой оценкой Руни.