ФОТО. Фанаты заподозрили Мадонну и Шакиру в пении под фонограмму
Зрители раскритиковали первое в истории финалов ЧМ полноценное шоу в перерыве матча
Во время финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоялось первое в истории турнира масштабное шоу в перерыве матча.
Ради выступления музыкальных звезд паузу между таймами увеличили примерно до 20 минут. На сцене появились Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS, а также персонажи «Маппет-шоу». К программе присоединился известный дирижер Густаво Дудамель.
Однако выступление вызвало споры в социальных сетях. Часть зрителей заподозрила Мадонну и Шакиру в использовании заранее записанного вокала.
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«Выступление Мадонны в перерыве финала выглядело так, будто его заранее записали в студии», – написал один из пользователей.
«Хорошо, что не только мне показалось, будто это предварительно записали для телевидения», – добавил другой фанат.
Особенно много критики получила Шакира.
«Все понимают, что Шакира просто открывает рот под фонограмму. Зачем тогда вообще держать микрофон?» – возмутился один из зрителей.
Еще один пользователь заявил, что никто из исполнителей не пел вживую, назвав шоу «дорогой битвой фонограмм».
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