Супруга Роналду отреагировала на поражение Месси в финале ЧМ-2026

Жена лидера сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес отреагировала на финальный матч ЧМ-2026, в котором Испания оказалась сильнее Аргентины.

Джорджина опубликовала сторис в Instagram, где поздравила испанцев.

Джорджина родилась в Аргентине, но ещё в детском возрасте переехала в Испанию. У неё два гражданства.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.