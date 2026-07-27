Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супруга Роналду отреагировала на поражение Месси в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
27 июля 2026, 03:32 |
188
0

Супруга Роналду отреагировала на поражение Месси в финале ЧМ-2026

Джорджина Родригес опубликовала пост в Instagram

27 июля 2026, 03:32 |
188
0
Супруга Роналду отреагировала на поражение Месси в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родрігес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Жена лидера сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес отреагировала на финальный матч ЧМ-2026, в котором Испания оказалась сильнее Аргентины.

Джорджина опубликовала сторис в Instagram, где поздравила испанцев.

Джорджина родилась в Аргентине, но ещё в детском возрасте переехала в Испанию. У неё два гражданства.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

По теме:
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
ФОТО. Ламин Ямаль рассказал о тяжелом детстве
ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри
Джорджина Родригес Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Футбол | 26 июля 2026, 20:37 12
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча

Французская команда Канн отыгралась со счета 0:3 и завершила игру вничью

Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27 июля 2026, 02:32 0
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси

Аргентинцы уступили в финальном матче Испании

Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Бокс | 26.07.2026, 13:08
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Другие виды | 26.07.2026, 12:33
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Футбол | 26.07.2026, 11:22
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 8
Футбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
25.07.2026, 07:22 7
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 31
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем