Супруга Роналду отреагировала на поражение Месси в финале ЧМ-2026
Джорджина Родригес опубликовала пост в Instagram
Жена лидера сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес отреагировала на финальный матч ЧМ-2026, в котором Испания оказалась сильнее Аргентины.
Джорджина опубликовала сторис в Instagram, где поздравила испанцев.
Джорджина родилась в Аргентине, но ещё в детском возрасте переехала в Испанию. У неё два гражданства.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Georgina (Ronaldo’s fiancée) via IG. pic.twitter.com/4FA2UvInok— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
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