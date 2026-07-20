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20 июля 2026, 08:09 |
898
0

Усик отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026

Боксер посетил матч в США

20 июля 2026, 08:09 |
898
0
Усик отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик
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19 июля состоялся решающий матч чемпионата мира-2026, в котором сборные Испании и Аргентины сразились за главный футбольный трофей.

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Финальный матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел в напряженной борьбе. В течение 90 минут командам не удалось забить, поэтому судьба чемпионства решалась в дополнительное время.

Героем встречи стал нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте он поразил ворота аргентинцев и принес сборной Испании победу с минимальным счётом 1:0 и звание чемпиона мира.

Матч посетил украинский боксер Александр Усик, который болел за Испанию. По окончании матча Усик отпраздновал победу «Красной фурии».

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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