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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:42 | Обновлено 20 июля 2026, 01:43
489
0

ФОТО. Надежда Барселоны. Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026

Пау Кубарси получил признание от организаторов

20 июля 2026, 01:42 | Обновлено 20 июля 2026, 01:43
489
0
ФОТО. Надежда Барселоны. Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси
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19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем награды «Лучший молодой игрок» чемпионата мира 2026.

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Молодой талант получил награду после финала против Аргентины, который завершился триумфом в овертайме (1:0).

На нынешнем турнире Пау принял участие во всех 8 матчах, став частью непробиваемой обороны Испании.

Благодаря усилиям Кубарси и его партнеров сборная Испании на протяжении всего турнира пропустила лишь один мяч.

ФОТО. Надежда Барселоны. Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарсі
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарсі
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарсі
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарсі

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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