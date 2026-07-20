ФОТО. Надежда Барселоны. Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026
Пау Кубарси получил признание от организаторов
19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем награды «Лучший молодой игрок» чемпионата мира 2026.
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Молодой талант получил награду после финала против Аргентины, который завершился триумфом в овертайме (1:0).
На нынешнем турнире Пау принял участие во всех 8 матчах, став частью непробиваемой обороны Испании.
Благодаря усилиям Кубарси и его партнеров сборная Испании на протяжении всего турнира пропустила лишь один мяч.
ФОТО. Надежда Барселоны. Назван лучший молодой игрок ЧМ-2026
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