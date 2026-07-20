ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026
Ферран забил первый гол на этом мундиале и вывел сборную Испании вперед
Сборная Испании вышла вперед в финале чемпионата мира 2026 ппротив Аргентины.
На 106-й минуте испанцы сделали счет 1:0 благодаря голу Феррана Торреса. Ассист на Феррана отдал Нико Уильямс, который красиво скинул на него мяч головой.
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Ферран Торрес забил первый гол на этом мундиале. Финал против Аргентины он начал в резерве и появился на поле на 62-й мин вместо Микеля Оярсабаля.
Поединок Испании и Аргентины стартовал 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.
❗️ ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026
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