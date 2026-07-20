Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 00:47 | Обновлено 20 июля 2026, 01:01
1247
0

ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026

Ферран забил первый гол на этом мундиале и вывел сборную Испании вперед

20 июля 2026, 00:47 | Обновлено 20 июля 2026, 01:01
1247
0
ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Испании вышла вперед в финале чемпионата мира 2026 ппротив Аргентины.

На 106-й минуте испанцы сделали счет 1:0 благодаря голу Феррана Торреса. Ассист на Феррана отдал Нико Уильямс, который красиво скинул на него мяч головой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ферран Торрес забил первый гол на этом мундиале. Финал против Аргентины он начал в резерве и появился на поле на 62-й мин вместо Микеля Оярсабаля.

Поединок Испании и Аргентины стартовал 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.

❗️ ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026

По теме:
ФОТО. Испания забила Аргентине на 96-й мин, но гол отменили. Что произошло?
«Просто остановитесь». Речь Тома Круза перед финалом ЧМ озадачила фанов
Финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина перешел в овертайм
Ферран Торрес видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Испания - Аргентина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Футбол | 19 июля 2026, 03:05 16
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси

Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру

Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь
Футбол | 19 июля 2026, 23:42 0
Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь
Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь

Матвей готов продолжить карьеру в Турции

Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Футбол | 19.07.2026, 20:00
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Футбол | 19.07.2026, 02:04
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 07:17
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 14
Волейбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 10
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем