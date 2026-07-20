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20 июля 2026, 00:32 | Обновлено 20 июля 2026, 00:38
959
0

«Просто остановитесь». Речь Тома Круза перед финалом ЧМ озадачила фанов

Голливудский актер вышел в центр поля перед матчем Испания - Аргентина

20 июля 2026, 00:32 | Обновлено 20 июля 2026, 00:38
959
0
«Просто остановитесь». Речь Тома Круза перед финалом ЧМ озадачила фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Круз
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Перед финалом чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины на стадионе «Метлайф» с речью выступил известный американский актер Том Круз.

64-летняя звезда Голливуда вышла в центр поля и рассказала о том, как турнир объединил страны, культуры и болельщиков со всего мира.

«Более 30 дней назад 48 сборных начали свой путь. Они пересекли океаны, границы и культуры. Вместе они показали нам, почему эта игра принадлежит всему миру», – заявил Круз.

Однако появление актера перед главным футбольным матчем турнира озадачило многих болельщиков.

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«Зачем Том Круз произносит речь перед финалом чемпионата мира? Просто остановитесь», – написал один из пользователей.

«Эта речь была нелепой», – добавил другой фанат. Еще один болельщик поинтересовался, какое отношение голливудский актер имеет к футболу.

В то же время европейские фанаты похвалили Круза за то, что он назвал игру football, а не привычным для американцев словом soccer.

«Он сказал football, а не soccer. Спор наконец-то завершен», – пошутили в соцсетях.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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