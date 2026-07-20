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Чемпионат мира
20 июля 2026, 20:27 | Обновлено 20 июля 2026, 20:32
776
0

Футболист, которого обвинили в поражении Аргентины, обратился к фанатам

Фернандес извинился за своё удаление в матче с Испанией

20 июля 2026, 20:27 | Обновлено 20 июля 2026, 20:32
776
0
Футболист, которого обвинили в поражении Аргентины, обратился к фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился перед болельщиками после финального матча чемпионата мира-2026.

Полузащитник получил красную карточку в конце основного времени и оставил свою команду в меньшинстве на дополнительное время.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Энцо Фернандес удаление (красная карточка) Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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