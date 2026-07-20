Футболист, которого обвинили в поражении Аргентины, обратился к фанатам
Фернандес извинился за своё удаление в матче с Испанией
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился перед болельщиками после финального матча чемпионата мира-2026.
Полузащитник получил красную карточку в конце основного времени и оставил свою команду в меньшинстве на дополнительное время.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
🙏🏼💔 Enzo Fernández says sorry to Argentina fans. pic.twitter.com/eFas9uM0Lc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
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