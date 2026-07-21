Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри прокомментировал удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса за опасный фол против Пау Кубарси в финале чемпионата мира.

«Прежде всего хочу сказать, что арбитр принял абсолютно правильное решение. Энцо полностью заслужил красную карточку.

Если честно, ему повезло, что он так долго оставался на поле. До этого он уже совершил несколько очень неосторожных подкатов и, казалось, испытывал терпение арбитра. В итоге это обернулось удалением.

Такой подкат с чрезмерной жесткостью представлял серьезную угрозу. Когда идешь в борьбу таким образом, арбитр просто обязан показать красную карточку. Безопасность футболистов должна быть на первом месте.

Матч был очень эмоциональным, с большим количеством конфликтных эпизодов, но арбитр оставался спокойным и в нужный момент принял правильное решение. К такой красной карточке не может быть никаких претензий. Если совершаешь такие подкаты в финале чемпионата мира, ты сознательно идешь на огромный риск. Для Аргентины это огромная потеря, ведь команда осталась без одного из своих ключевых полузащитников в самый важный момент турнира. Но Фернандес сам виноват в этом», – сказал Анри.