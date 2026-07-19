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Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:12 |
512
0

Первый тайм финала ЧМ-2026 – самый малособытийный в истории

Сборные Испании и Аргентины почти ничего не создали

19 июля 2026, 23:12 |
512
0
Первый тайм финала ЧМ-2026 – самый малособытийный в истории
Getty Images/Global Images Ukraine
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Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины получился очень осторожным.

Команда из Южной Америки ни разу не пробила по воротам за 49 минут, учитывая добавленное время. У Испании было три попытки, из которых две в створ.

С момента начала сбора статистики в 1966 году это минимальное количество ударов в первом тайме. Также на чемпионатах мира аргентинцы всегда хотя бы раз били по воротам до перерыва.

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Руслан Полищук Источник: Opta
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