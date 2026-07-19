Первый тайм финала ЧМ-2026 – самый малособытийный в истории

Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины получился очень осторожным.

Команда из Южной Америки ни разу не пробила по воротам за 49 минут, учитывая добавленное время. У Испании было три попытки, из которых две в створ.

С момента начала сбора статистики в 1966 году это минимальное количество ударов в первом тайме. Также на чемпионатах мира аргентинцы всегда хотя бы раз били по воротам до перерыва.