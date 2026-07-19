Капитан сборной Украины назвал победителя финала чемпионата мира 2026
Петр Шотурма колеблется между Испанией и Аргентиной
Капитан национальной сборной Украины по футзалу Петр Шотурма поделился своими ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной.
– Привет, капитан! Пришло время определиться с финалом ЧМ-2026 – «Фурия Роха» или «Альбиселесте»?
– Привет, друг! Сердце болеет за Аргентину, за Месси. Разум говорит, что у Испании с Ямалем очень большие шансы. Но я скажу вам точно: победит левая нога Месси или левая нога Ямаля. Примерно так же, как у Шотурмы.
Матч Испания – Аргентина состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.
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