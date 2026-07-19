Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
Лига Европы
19 июля 2026, 21:20 |
509
0

Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках

20 043 болельщика – аудитория матча «Динамо» на стадионе в Румынии

19 июля 2026, 21:20 |
509
0
Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» со скрипом прошлом румынскую «Университатю» в первом раунде квалификации Лиги Европы, не сумев забить сопернику за 210 минут игрового времени без учета компенсированных отрезков. Украинский коллектив победил только в серии пенальти.

Тем не менее, ответная встреча этих команд в Румынии собрала аудиторию в 20 043 болельщиков на стадионе в городе Клуж-Напока. Это третий результат по посещаемости в стартовавшем сезоне еврокубков.

Топ-5 матчей еврокубков сезона 2026/27 по посещаемости:

🟠 23,549 🇦🇿 Карабах – 🇮🇸 Вестри

🟠 22,352 🇭🇷 Хайдук Сплит – 🇸🇰 Жилина

🟠 20,043 🇷🇴 Университатя Клуж – 🇺🇦 Динамо Киев

🔵 17,325 🇧🇬 Левски София – 🇧🇦 Борац

🟢 15,270 🇰🇿 Астана – 🇦🇱 Динамо Сити

По теме:
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q3 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины
Динамо определилось, каких двух игроков приобрести до конца лета
Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19 июля 2026, 08:13 71
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру

Корзаченко отреагировал на слова Палкина

Футболист сборной Украины решил насолить Виктору Цыганкову
Футбол | 19 июля 2026, 20:02 6
Футболист сборной Украины решил насолить Виктору Цыганкову
Футболист сборной Украины решил насолить Виктору Цыганкову

Александр Зубков дал отрицательный отзыв «Трабзонспору»

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 19.07.2026, 09:12
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Бокс | 19.07.2026, 07:17
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Футбол | 19.07.2026, 21:04
Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 1
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 72
Футбол
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 40
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
17.07.2026, 19:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем