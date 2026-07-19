Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
20 043 болельщика – аудитория матча «Динамо» на стадионе в Румынии
Киевское «Динамо» со скрипом прошлом румынскую «Университатю» в первом раунде квалификации Лиги Европы, не сумев забить сопернику за 210 минут игрового времени без учета компенсированных отрезков. Украинский коллектив победил только в серии пенальти.
Тем не менее, ответная встреча этих команд в Румынии собрала аудиторию в 20 043 болельщиков на стадионе в городе Клуж-Напока. Это третий результат по посещаемости в стартовавшем сезоне еврокубков.
Топ-5 матчей еврокубков сезона 2026/27 по посещаемости:
🟠 23,549 🇦🇿 Карабах – 🇮🇸 Вестри
🟠 22,352 🇭🇷 Хайдук Сплит – 🇸🇰 Жилина
🟠 20,043 🇷🇴 Университатя Клуж – 🇺🇦 Динамо Киев
🔵 17,325 🇧🇬 Левски София – 🇧🇦 Борац
🟢 15,270 🇰🇿 Астана – 🇦🇱 Динамо Сити
🏟️ Seasonal Top 15 attendances | UEFA competitions— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 18, 2026
🟠 23,549 🇦🇿 Qarabağ v 🇮🇸 Vestri
🟠 22,352 🇭🇷 Hajduk Split v 🇸🇰 Žilina
🟠 20,043 🇷🇴 U. Cluj v 🇺🇦 Dynamo Kyiv
🔵 17,325 🇧🇬 Levski Sofia v 🇧🇦 Borac
🟢 15,270 🇰🇿 Astana v 🇦🇱 Dinamo City
🔵 14,356 🇰🇿 Kairat v 🇲🇪 Sutjeska
🔵 14,008… pic.twitter.com/Gbptu3unes
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