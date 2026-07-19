«Заманчивый вариант». Клубу АПЛ советуют подписать звезду сборной Украины

Журналист ресурса LeedsLive Бен Павловски посоветовал «Лидсу» подписать защитника сборной Украины Александра Зинченко, который возобновляется после тяжелой травмы и имеет статус свободного агента.

В своем материале обозреватель выделил четырех игроков, которых клуб из английской Премьер-лиги мог бы взять даром. Кроме Зинченко, Павловски посоветовал «Лидсу» подписать Джона Стоунза, Юлиана Брандта и Акселя Туанзебе.

«Зинченко – еще один опытный игрок, доступный для бесплатного трансфера. Украинец успешно выступал за «Манчестер Сити» и «Арсенал», а вторую половину прошлого сезона провел в «Аяксе». Травма колена сократила его пребывание в Амстердаме, но универсальность 29-летнего игрока и его опыт выступлений в Премьер-лиге могут сделать его привлекательным вариантом», – написал Павловски.

Сообщалось, что Зинченко хочет подписать титулованный клуб.