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Англия
19 июля 2026, 20:53 | Обновлено 19 июля 2026, 20:55
1330
0

«Заманчивый вариант». Клубу АПЛ советуют подписать звезду сборной Украины

Александра Зинченко снова хотят видеть в Англии

19 июля 2026, 20:53 | Обновлено 19 июля 2026, 20:55
1330
0
«Заманчивый вариант». Клубу АПЛ советуют подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Журналист ресурса LeedsLive Бен Павловски посоветовал «Лидсу» подписать защитника сборной Украины Александра Зинченко, который возобновляется после тяжелой травмы и имеет статус свободного агента.

В своем материале обозреватель выделил четырех игроков, которых клуб из английской Премьер-лиги мог бы взять даром. Кроме Зинченко, Павловски посоветовал «Лидсу» подписать Джона Стоунза, Юлиана Брандта и Акселя Туанзебе.

«Зинченко – еще один опытный игрок, доступный для бесплатного трансфера. Украинец успешно выступал за «Манчестер Сити» и «Арсенал», а вторую половину прошлого сезона провел в «Аяксе». Травма колена сократила его пребывание в Амстердаме, но универсальность 29-летнего игрока и его опыт выступлений в Премьер-лиге могут сделать его привлекательным вариантом», – написал Павловски.

Сообщалось, что Зинченко хочет подписать титулованный клуб.

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чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ Лидс Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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