Финал ЧМ-26: Испания – Аргентина. Ямаль vs Месси: названы стартовые составы

19 июля сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира 2026.

Наставники команд – Луис де ла Фуэнте и Лионель Скалони – выбрали стартовые составы своих подопечных.

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Легендарный Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В старте испанцев начнет звездный вингер Ламин Ямаль.

Помогать Месси в атаке будет Хулиан Альварес. Вместе с Ямалем в нападании Фурии Рохи сыграют Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.

Поединок Испании и Аргентины начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси.

Стартовые составы на матч Испания – Аргентина

Испания: Унаи Симон – Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья – Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо – Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико – Нико Гонсалес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес – Лионель Месси, Хулиан Альварес