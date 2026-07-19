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  4. Два испанца – в топ-4 самых юных финалистов в истории ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 20:17 |
108
0

Два испанца – в топ-4 самых юных финалистов в истории ЧМ

Пау Кубарси и Ламин Ямаль вошли в историю

19 июля 2026, 20:17 |
108
0
Два испанца – в топ-4 самых юных финалистов в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Менее двух часов остается до начала финального матча чемпионата мира по футболу между командами Испании и Аргентины.

В стартовом составе лучшей команды Европы оказались защитник Пау Кубарси и вингер Ламин Ямаль. Они ворвались в топ-4 самых молодых футболистов в истории чемпионатов мира, которые попали в стартовый состав на финальный матч.

Испанцам по 19 лет, они потеснили француза Килиана Мбаппе, который в таком же возрасте играл в финале 2018 года. Опередили испанцев только 18-летний Джузеппе Бергоми из Италии (1982) и 17-летний бразилец Пеле (1958).

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Руслан Полищук Источник: The Touchline
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