Два испанца – в топ-4 самых юных финалистов в истории ЧМ
Пау Кубарси и Ламин Ямаль вошли в историю
Менее двух часов остается до начала финального матча чемпионата мира по футболу между командами Испании и Аргентины.
В стартовом составе лучшей команды Европы оказались защитник Пау Кубарси и вингер Ламин Ямаль. Они ворвались в топ-4 самых молодых футболистов в истории чемпионатов мира, которые попали в стартовый состав на финальный матч.
Испанцам по 19 лет, они потеснили француза Килиана Мбаппе, который в таком же возрасте играл в финале 2018 года. Опередили испанцев только 18-летний Джузеппе Бергоми из Италии (1982) и 17-летний бразилец Пеле (1958).
🚨📊𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lamine Yamal and Pau Cubarsi are now the third and fourth youngest players ever to start a FIFA World Cup final. pic.twitter.com/3UnxeHUSUg— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
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