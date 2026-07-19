ОФИЦИАЛЬНО. Эдерсон продлил контракт с Аталантой
Бразильский полузащитник остается в Бергамо
Бергамская «Аталанта» официально объявила о продлении контракта с бразильским полузащитником Эдерсоном.
Детали нового соглашения между клубом и 27-летним футболистом не разглашаются, но ранее сообщалось, что после срыва трансфера в английский «Манчестер Юнайтед» игрок получит новый 5-летний контракт.
В сезоне 2025/26 Эдерсон дос Сантос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Nuovi capitoli da scrivere insieme 🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 17, 2026
More chapters to write together 🖤💙 pic.twitter.com/smiidbKlqC
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