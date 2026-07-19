ОФИЦИАЛЬНО. Эдерсон продлил контракт с Аталантой

Бергамская «Аталанта» официально объявила о продлении контракта с бразильским полузащитником Эдерсоном.

Детали нового соглашения между клубом и 27-летним футболистом не разглашаются, но ранее сообщалось, что после срыва трансфера в английский «Манчестер Юнайтед» игрок получит новый 5-летний контракт.

В сезоне 2025/26 Эдерсон дос Сантос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.