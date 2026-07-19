Кирилл РЫБАК: «Это был трудный для нас матч»

Полузащитник львовского «Руха» Кирилл Рыбак прокомментировал ничью против польской «Стали» (2:2) из Жешува в товарищеском матче:

«Мы провели хороший спарринг против интересного соперника. Это был сложный для нас матч, но команде удалось создать хорошие моменты, и до последних минут «Рух» претендовал на победу. То, что мы отрабатываем на тренировках, удавалось перенести в игру, и благодаря этому команда дважды забила. Но всё же у соперника тоже было несколько хороших возможностей отличиться голами, что в итоге «Стали» и удалось — они сравняли счёт.

Перед перерывом и в начале второго тайма соперник притормозил. Мы смогли этим воспользоваться и забили два гола. Что касается моего гола, то я получил мяч после отбора, выполненного Мухаммадом Джурабаевым, обошел защитника, и оставалось только попасть в ворота. В целом команда хорошо играла в атаке, создавала опасные моменты, прессинговала соперников. Но впоследствии «Рух» отступил в оборону, соперник воспользовался тем, что иногда мы слишком прижимались к своим воротам, поэтому поляки отыгрались.

Команда много работает на сборах. Мы ещё не готовы на все сто процентов, но постепенно приближаемся к своей оптимальной форме. Впереди ещё заключительный этап сборов, и нам есть над чем работать в своей игре. У команды довольно сложный тренировочный процесс, у нас по две интенсивные тренировки в день. Убеждён, что к началу официальных матчей каждый из нас наберёт хорошую форму и будет готов к сезону.

У нас отличное настроение, и мы настроены показать хорошую игру и бороться за положительные результаты. Каждый игрок мотивирован хорошо проявить себя. Мы ставим перед собой самые высокие цели. И сейчас для нас важно быть хорошо подготовленными к старту во Второй лиге».