Чтобы не потерять 140 млн. Реал принял жесткое решение по звездному игроку

Руководство «Реала» планирует принять меры в отношении своего 26-летнего вингера Винисиуса Жуниора, контракт с которым истекает через год.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, бразилец должен в ближайшее время подписать новый контракт с «королевским» клубом. Если Винисиус откажется или начнёт тянуть время, «бланкос» немедленно выставят его на трансфер.

Подобные действия мадридцы считают оправданными из-за того, что выгодно продать игрока они могут только до конца текущего трансферного окна. Отсутствие нового контракта позволит футболисту уже зимой самостоятельно выбирать себе новый клуб и в июне 2027 года бесплатно уйти из «Реала».

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает Винисиуса Жуниора в 140 миллионов евро. По данным журналиста, такую сумму за игрока сегодня способны заплатить только клубы АПЛ.