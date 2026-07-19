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  4. Чтобы не потерять 140 млн. Реал принял жесткое решение по звездному игроку
Испания
19 июля 2026, 19:22 |
1300
0

Чтобы не потерять 140 млн. Реал принял жесткое решение по звездному игроку

Винисиус Жуниор летом подпишет новый контракт или уйдет из клуба

19 июля 2026, 19:22 |
1300
0
Чтобы не потерять 140 млн. Реал принял жесткое решение по звездному игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Руководство «Реала» планирует принять меры в отношении своего 26-летнего вингера Винисиуса Жуниора, контракт с которым истекает через год.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, бразилец должен в ближайшее время подписать новый контракт с «королевским» клубом. Если Винисиус откажется или начнёт тянуть время, «бланкос» немедленно выставят его на трансфер.

Подобные действия мадридцы считают оправданными из-за того, что выгодно продать игрока они могут только до конца текущего трансферного окна. Отсутствие нового контракта позволит футболисту уже зимой самостоятельно выбирать себе новый клуб и в июне 2027 года бесплатно уйти из «Реала».

В настоящее время портал Transfermarkt оценивает Винисиуса Жуниора в 140 миллионов евро. По данным журналиста, такую сумму за игрока сегодня способны заплатить только клубы АПЛ.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы продление контракта
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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