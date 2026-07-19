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Украина. Первая лига
19 июля 2026, 18:48 | Обновлено 19 июля 2026, 18:49
54
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ЮКСА завершила программу спаррингов победой над Шахтером U-21

Поединок «Шахтер» U-21 – ЮКСА завершился со счетом 0:1

19 июля 2026, 18:48 | Обновлено 19 июля 2026, 18:49
54
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ЮКСА завершила программу спаррингов победой над Шахтером U-21
ФК ЮКСА
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Украинские футбольные клубы завершают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 19 июля, ЮКСА в гостях сыграла товарищеский матч с «Шахтером» U-21.

ЮКСА проводила второй спарринг за два дня. Накануне команда Андерсона Рибейро со счетом 2:3 уступила второлиговому «Ребелу».

Матч с молодежной командой донецкого «Шахтера» сложился для ФК ЮКСА более удачно. Представитель Первой лиги одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил потенциальный новичок.

Товарищеский матч. 19 июля

«Шахтер» U-21 – ЮКСА (Таросовка) – 0:1

Голы: ИНП, 78

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы ЮКСА Тарасовка Шахтер Донецк U-21
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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