ЮКСА завершила программу спаррингов победой над Шахтером U-21

Украинские футбольные клубы завершают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 19 июля, ЮКСА в гостях сыграла товарищеский матч с «Шахтером» U-21.

ЮКСА проводила второй спарринг за два дня. Накануне команда Андерсона Рибейро со счетом 2:3 уступила второлиговому «Ребелу».

Матч с молодежной командой донецкого «Шахтера» сложился для ФК ЮКСА более удачно. Представитель Первой лиги одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил потенциальный новичок.

Товарищеский матч. 19 июля

«Шахтер» U-21 – ЮКСА (Таросовка) – 0:1

Голы: ИНП, 78