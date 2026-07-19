ЮКСА завершила программу спаррингов победой над Шахтером U-21
Поединок «Шахтер» U-21 – ЮКСА завершился со счетом 0:1
Украинские футбольные клубы завершают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 19 июля, ЮКСА в гостях сыграла товарищеский матч с «Шахтером» U-21.
ЮКСА проводила второй спарринг за два дня. Накануне команда Андерсона Рибейро со счетом 2:3 уступила второлиговому «Ребелу».
Матч с молодежной командой донецкого «Шахтера» сложился для ФК ЮКСА более удачно. Представитель Первой лиги одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил потенциальный новичок.
Товарищеский матч. 19 июля
«Шахтер» U-21 – ЮКСА (Таросовка) – 0:1
Голы: ИНП, 78
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