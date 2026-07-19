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Чемпионат мира
19 июля 2026, 17:08 | Обновлено 19 июля 2026, 17:31
6283
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«Легко победят». Роналдо предсказал исход матча Испания – Аргентина

Легендарный бразилец не верит в «Альбиселесте»

19 июля 2026, 17:08 | Обновлено 19 июля 2026, 17:31
6283
2 Comments
«Легко победят». Роналдо предсказал исход матча Испания – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился своими мыслями о финале Чемпионата мира-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина.

Легендарный бразилец убежден в уверенной победе «Фурии Роха». Он признался, что с самого начала считал испанцев и французов фаворитами турнира.

«Испания победит, причём легко. Они изначально были фаворитами наравне с Францией. Испания демонстрирует великолепный футбол. Это у них в ДНК. Они так играют уже много лет, с самого детства», – пояснил Роналдо.

Матч Испания – Аргентина состоится в воскресенье вечером, 19 июля. Начало игры – в 22:00.

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Роналдо сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: ESPN
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Комментарии 2
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Смешно читать...."Испанцы выиграют, причем легко"... Как-будто кому-то на этом чемпионате  было легко с Аргентиной. Ложь этого человека раскрывается просто... Бразилия - 5 раз кубок Мира брала, и он не хочет, чтоб Аргентина приблизилась на один шаг. Не хочет, чтоб у Аргентины было 4... Ведь историческое противостояние никто не отменял. Оно будет и через 100 лет.
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якби Мессі купав немовлят аргентинців, а не іспанців,
то чемпіоном стала б Аргентина.)))
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