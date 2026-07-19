«Легко победят». Роналдо предсказал исход матча Испания – Аргентина

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился своими мыслями о финале Чемпионата мира-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина.

Легендарный бразилец убежден в уверенной победе «Фурии Роха». Он признался, что с самого начала считал испанцев и французов фаворитами турнира.

«Испания победит, причём легко. Они изначально были фаворитами наравне с Францией. Испания демонстрирует великолепный футбол. Это у них в ДНК. Они так играют уже много лет, с самого детства», – пояснил Роналдо.

Матч Испания – Аргентина состоится в воскресенье вечером, 19 июля. Начало игры – в 22:00.