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19 июля 2026, 14:46 | Обновлено 19 июля 2026, 14:59
79
0

Последний танец Месси или первый трофей Ямаля? Прогноз на финал

Против лучшей обороны турнира играет команда, все лето доказывающая, что счет на табло — не приговор

19 июля 2026, 14:46 | Обновлено 19 июля 2026, 14:59
79
0
Последний танец Месси или первый трофей Ямаля? Прогноз на финал
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Вместе с GGBET проводим самый большой ЧМ в истории. В воскресенье, 19 июля, на «Метлайф Стедиум» встретятся пропустившая лишь гол за турнир Испания и Аргентина, которая трижды вытягивала себя из почти безнадежных ситуаций в плей-офф.

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Испанию на старте турнира мало кто ставил во главу угла, а нулевая ничья с дебютантом турнира Кабо-Верде в первом туре выглядела как тревожный звонок. Но именно с того момента «Ла Роха» не потеряла ни одного очка. Испанцы последовательно закрыли Саудовскую Аравию, Уругвай, Австрию и Португалию, в четвертьфинале одолели Бельгию, а в полуфинале разобрали Францию ​​2:0 — команду, которой прочили чемпионство. Да, без громких заявлений и сенсационных разгромов, Испания дошла до своего второго финала в истории всего с одним пропущенным голом.

Аргентине же сетка плей-офф на бумаге досталась едва ли не самая комфортная из всех фаворитов: Кабо-Верде, Египет, Швейцария. На деле каждый из этих матчей превратился в испытания. Из Кабо-Верде понадобился овертайм, Египту «альбиселесте» проигрывали 0:2 и забили трижды за финальные 11 минут, Швейцарию дожали лишь в дополнительное время. А в полуфинале с Англией Аргентина снова уступала почти до конца: Энцо Фернандес сравнял на 85-й минуте, Лаутаро Мартинес забил победный в компенсированное время – оба гола после передач Месси. Теперь команда Скалони в 90 минутах от того, чтобы стать первым чемпионом, защитившим титул, со времен Бразилии 1958–1962.

Букмекеры склоняются в Испанию, но с минимальным преимуществом: против лучшей обороны турнира играет команда, все лето доказывающая, что счет на табло — не приговор.

Линия GGBET на финал:

победа Испании - 2.31;

ничья - 3.14;

победа Аргентины - 3.57;

тотал менее 2.5 – 1.69.

* Коэффициенты были взяты с веб-сайта ggbet.ua по состоянию на 12:00 17.07.2026 года и могут изменяться.

Главное же украшение этого финала – встреча двух поколений. У 39-летнего Месси, который этим летом обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, имеет 8 голов на турнире и реальный шанс впервые в карьере взять «Золотою бутсу». Напротив — 19-летний Ламин Ямаль, лидер новой Испании, признававшийся выросшим на матчах Лео. Один из них в воскресенье поднимет трофей.

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