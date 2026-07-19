Финалист Кубка Украины не прошел просмотр в клубе УПЛ
Джилиндо Безгубченко не впечатлил тренеров «Оболони»
Украинский полузащитник Джилиндо Безгубченко не прошел просмотр в «Оболони».
23-летнему игроку не удалось убедить тренерский штаб «пивоваров» в своей готовности играть на уровне УПЛ.
Как следствие, Безгубченко вернулся в «Чернигов». Однако контракт между сторонами до сих пор не заключен, а хавбек попал в список игроков, находящихся на просмотре. В частности, Джилиндо принял участие в спарринге с «Левым Берегом» и стал автором единственного гола «тигров» в той встрече (1:2).
В сезоне-2025/26 Безгубченко сыграл 36 матчей за «Чернигов», в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов, помогая команде сохранить прописку в Первой лиге и выйти в финал Кубка Украины.
После завершения прошлого сезона клуб попрощался с Джилиндо, поскольку срок его контракта истек, однако расставание может оказаться недолгим.
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