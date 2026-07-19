Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финалист Кубка Украины не прошел просмотр в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 13:59 | Обновлено 19 июля 2026, 14:14
312
1

Финалист Кубка Украины не прошел просмотр в клубе УПЛ

Джилиндо Безгубченко не впечатлил тренеров «Оболони»

19 июля 2026, 13:59 | Обновлено 19 июля 2026, 14:14
312
1 Comments
Финалист Кубка Украины не прошел просмотр в клубе УПЛ
Instagram. Джилиндо Безгубченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник Джилиндо Безгубченко не прошел просмотр в «Оболони».

23-летнему игроку не удалось убедить тренерский штаб «пивоваров» в своей готовности играть на уровне УПЛ.

Как следствие, Безгубченко вернулся в «Чернигов». Однако контракт между сторонами до сих пор не заключен, а хавбек попал в список игроков, находящихся на просмотре. В частности, Джилиндо принял участие в спарринге с «Левым Берегом» и стал автором единственного гола «тигров» в той встрече (1:2).

В сезоне-2025/26 Безгубченко сыграл 36 матчей за «Чернигов», в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов, помогая команде сохранить прописку в Первой лиге и выйти в финал Кубка Украины.

После завершения прошлого сезона клуб попрощался с Джилиндо, поскольку срок его контракта истек, однако расставание может оказаться недолгим.

По теме:
Клуб Первой лиги пригласил двух игроков из УПЛ
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
ШАНДРУК: «Отдохнем, проанализируем все и примем оптимальные решения»
Джилиндо Безгубченко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: UA-Football
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси
Футбол | 19 июля 2026, 11:02 1
Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси
Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси

Килиан считает, что аргентинец забьет Испании

Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18 июля 2026, 17:31 6
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс

18 июля в столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
Футбол | 18.07.2026, 19:38
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 19.07.2026, 09:12
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Волейбол | 19.07.2026, 09:35
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ставлю дупу, що то мама Безгубченка Джиліндом назвала. Продвінута ще з тих часів тьола
Ответить
0
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 9
Футбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем