Финалист Кубка Украины не прошел просмотр в клубе УПЛ

Украинский полузащитник Джилиндо Безгубченко не прошел просмотр в «Оболони».

23-летнему игроку не удалось убедить тренерский штаб «пивоваров» в своей готовности играть на уровне УПЛ.

Как следствие, Безгубченко вернулся в «Чернигов». Однако контракт между сторонами до сих пор не заключен, а хавбек попал в список игроков, находящихся на просмотре. В частности, Джилиндо принял участие в спарринге с «Левым Берегом» и стал автором единственного гола «тигров» в той встрече (1:2).

В сезоне-2025/26 Безгубченко сыграл 36 матчей за «Чернигов», в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов, помогая команде сохранить прописку в Первой лиге и выйти в финал Кубка Украины.

После завершения прошлого сезона клуб попрощался с Джилиндо, поскольку срок его контракта истек, однако расставание может оказаться недолгим.