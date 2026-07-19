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Бразилия
19 июля 2026, 12:29 | Обновлено 19 июля 2026, 12:41
17
0

Бразильские футболисты оспорили использование своих имен в ставках

Суд удовлетворил их требования на время разбирательства

19 июля 2026, 12:29 | Обновлено 19 июля 2026, 12:41
17
0
Бразильские футболисты оспорили использование своих имен в ставках
iStock
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Бразильские футболисты Гильерме Маркес, Габриэл Баррос, Густаво Вилар и Рикардо Буэно добились временных судебных запретов, для букмекерских компаний, которые используют их имена и изображения на персонализированных рынках ставок. Иски поданы против Verabet, Cassino BET, bet365 и Betano.

Спор касается рынков, где можно делать ставки на индивидуальные действия игроков, такие как голы, карточки или количество фолов. Футболисты считают, что их личности используются в коммерческих целях без их согласия, а также заявляют, что подобные рынки повышают риск угроз и преследований со стороны проигравших игроков.

В Betano заявили, что бразильское законодательство уже предусматривает механизм компенсации за использование спортивных активов и что упоминание имен спортсменов не нарушает закон. Окончательное решение по делу суд примет позднее.

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Александр Гринник Источник
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