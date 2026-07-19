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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 11:31 | Обновлено 19 июля 2026, 11:50
255
0

Буковина сыграет еще два контрольных матча

Черновицкая команда не ограничится только спаррингами за границей

19 июля 2026, 11:31 | Обновлено 19 июля 2026, 11:50
255
0
Буковина сыграет еще два контрольных матча
ФК Буковина
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Как стало известно Sport.ua, на завершающем этапе подготовки к новому сезону футболисты «Буковины», которые снова будут выступать в элитном дивизионе, проведут еще два контрольных матча: 22 июля – с «Рухом», а 26 июля – с «Подольем».

Предыдущие спарринги подопечные Сергея Шищенко провели за границей, где встретились с венгерскими клубами «Кишварда» и «Ньиредьхаза».

Информация о том, что «Буковина» проявляла интерес к нескольким легионерам, ранее выступавшим в УПЛ, в частности к нападающему Игору Невесу из «Руха», не соответствует действительности.

Ранее после завершения контрольного матча с «Ньиредьхазой» Сергей Шищенко высоко оценил уровень соперника.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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