Буковина сыграет еще два контрольных матча

Как стало известно Sport.ua, на завершающем этапе подготовки к новому сезону футболисты «Буковины», которые снова будут выступать в элитном дивизионе, проведут еще два контрольных матча: 22 июля – с «Рухом», а 26 июля – с «Подольем».

Предыдущие спарринги подопечные Сергея Шищенко провели за границей, где встретились с венгерскими клубами «Кишварда» и «Ньиредьхаза».

Информация о том, что «Буковина» проявляла интерес к нескольким легионерам, ранее выступавшим в УПЛ, в частности к нападающему Игору Невесу из «Руха», не соответствует действительности.

Ранее после завершения контрольного матча с «Ньиредьхазой» Сергей Шищенко высоко оценил уровень соперника.