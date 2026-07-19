ТЧУАМЕНИ: «Тренер произнес невероятную речь в перерыве»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени подвел итоги чемпионата мира для «Ле Бле», которые финишировали на четвертом месте, проиграв матч за бронзу Англии (4:6).

– Какие выводы можете сделать после этого матча?

– Мы очень хотели выиграть этот матч по нескольким причинам, но прежде всего ради тренера. Всё пошло не так, как мы хотели, особенно в первом тайме. Но мы сумели сплотиться как команда, показали совершенно другое лицо, хотя этого оказалось недостаточно. Мы, конечно, разочарованы.

– Какой была атмосфера в раздевалке во время перерыва?

– Мы прекрасно понимали, что играем не так, как должны. Всё могло стать ещё хуже, но тренер произнес невероятную речь в перерыве, которая помогла всем мобилизоваться и показать гораздо более качественный футбол.

– Что именно Дидье Дешам сказал команде в перерыве?

– Я не буду вдаваться в подробности. Главным образом он говорил о гордости и об обязанности отдать всё ради футболки сборной Франции. Именно это мы и сделали.

– Что сейчас болит больше всего?

– Поражение. Это был последний матч нашего тренера. Мы все хотели сделать ему такой подарок, но всё сложилось не так, как мы мечтали. Из-за этого очень обидно.

– Можно ли назвать этот чемпионат мира провальным?

– Не знаю, подходит ли здесь слово «провальный». Мы хотели выиграть турнир и имели для этого команду. Но нам противостояла очень сильная Испания, которая оказалась намного лучше нас на поле (0:2).

– Какой след в вашей памяти оставит Дидье Дешам?

– Тренер оставит неизгладимый след. Очень многое изменилось с того момента, когда он возглавил сборную, и до того времени, когда её покидает. Он – настоящий победитель. Мы запомним его класс. Он заставил французский народ пережить много ярких эмоций. Теперь в команду придёт новый тренер. Мы будем стремиться и дальше прогрессировать, а главное – выигрывать трофеи. У нас для этого есть и качество, и талант.