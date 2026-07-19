Испания vs Аргентина. Маркевич выбрал триумфатора Мундиаля

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на финальный матч ЧМ-2026, выбрав своего фаворита в паре Испания – Аргентина.

«Что касается будущего финала, то хотелось бы увидеть, учитывая результативность Испании и Аргентины, яркий футбол, но, думаю, этого не произойдет. На кону – победа в чемпионате мира, поэтому хочешь, не хочешь, но волнение будет присутствовать у обоих соперников.

Учитывая, что Аргентина часто забивает в последние 15 минут, можно сказать, что команда хорошо подготовлена ​​не только физически, но и ментально. Однако я не исключаю, что мячом будут больше владеть испанцы, но аргентинцы не будут сидеть в обороне, они тоже будут атаковать, игра будет острой с обеих сторон.

Допускаю, что победитель выиграет с разницей в один мяч, поскольку это две лучшие сборные. Скажу честно, что буду болеть за Испанию. Но не потому ставлю на их минимальную победу – 2:1. Мне по душе, как играет эта команда», – сказал тренер.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.