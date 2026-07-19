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19 июля 2026, 03:13 | Обновлено 19 июля 2026, 03:15
185
0

ФОТО. Журналистка Шахтера показала жаркие снимки с отпуска

Дарья Бондарь отлично проводит время в Хорватии

19 июля 2026, 03:13 | Обновлено 19 июля 2026, 03:15
185
0
ФОТО. Журналистка Шахтера показала жаркие снимки с отпуска
Instagram. Дарья Бондарь
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Украинская телеведущая и жена защитника «Шахтера» Валерия БондаряДарья Бондарь – поделилась эффектными кадрами из Хорватии.

Красавица позировала на фоне Адриатического моря в стильном оранжевом топе и короткой белой юбке, а также продемонстрировала фигуру в черном купальнике во время прогулки на яхте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Жить жизнь», – лаконично подписала публикацию Дарья.

Фотографии собрали тысячи лайков и множество комплиментов. Валерий Бондар написал: «Мой лучик солнца», а поклонники добавили: «Красавица», «Невероятная», «Наша шахтерская девушка».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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