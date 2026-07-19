ФОТО. Журналистка Шахтера показала жаркие снимки с отпуска
Дарья Бондарь отлично проводит время в Хорватии
Украинская телеведущая и жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – поделилась эффектными кадрами из Хорватии.
Красавица позировала на фоне Адриатического моря в стильном оранжевом топе и короткой белой юбке, а также продемонстрировала фигуру в черном купальнике во время прогулки на яхте.
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«Жить жизнь», – лаконично подписала публикацию Дарья.
Фотографии собрали тысячи лайков и множество комплиментов. Валерий Бондар написал: «Мой лучик солнца», а поклонники добавили: «Красавица», «Невероятная», «Наша шахтерская девушка».
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