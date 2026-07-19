ФОТО. Звезда Челси восхитила сеть снимками в купальнике на Занзибаре

Вратарь женской сборной Англии и лондонского «Челси» Ханна Хэмптон поделилась фотографиями с отдыха на Занзибаре.

25-летняя футболистка позировала в черном купальнике возле пещеры Salaam Cave, а также показала кадры с черепахами и сафари. Публикацию Хэмптон сопроводила фразой на суахили, которая переводится как «Мир и спокойствие».

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Поклонники оценили фотографии англичанки: «Это выглядит настолько хорошо, будто создано искусственным интеллектом», «Природная красавица и топ-вратарь».

Хэмптон выступает за «Челси» с 2023 года и провела за лондонский клуб 79 матчей. Также на ее счету 29 поединков за сборную Англии.