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19 июля 2026, 02:26 |
684
0

ФОТО. Звезда Челси восхитила сеть снимками в купальнике на Занзибаре

Ханна Хэмптон показала яркие кадры с летнего отдыха

19 июля 2026, 02:26 |
684
0
ФОТО. Звезда Челси восхитила сеть снимками в купальнике на Занзибаре
Instagram. Ханна Хэмптон
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Вратарь женской сборной Англии и лондонского «Челси» Ханна Хэмптон поделилась фотографиями с отдыха на Занзибаре.

25-летняя футболистка позировала в черном купальнике возле пещеры Salaam Cave, а также показала кадры с черепахами и сафари. Публикацию Хэмптон сопроводила фразой на суахили, которая переводится как «Мир и спокойствие».

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Поклонники оценили фотографии англичанки: «Это выглядит настолько хорошо, будто создано искусственным интеллектом», «Природная красавица и топ-вратарь».

Хэмптон выступает за «Челси» с 2023 года и провела за лондонский клуб 79 матчей. Также на ее счету 29 поединков за сборную Англии.

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фото Челси девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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