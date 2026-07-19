Мбаппе забил 22-й и 23-й голы на ЧМ и Евро. Сколько у Роналду?

27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 22-й и 23-й голы на чемпионатах мира и Европы.

Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии.

Среди всех европейских футболистов в истории Мбаппе вышел на второе место по количеству голов на двух главных турнирах сборных, опередив Гарри Кейна (21).

Впереди Мбаппе теперь только португалец Криштиану Роналду, на счету которого 25 голов на чемпионатах мира и Европы.

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы:

25 – Криштиану Роналду (Португалия)

23 – Килиан Мбаппе (Франция)

21 – Гарри Кейн (Англия)

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (23):