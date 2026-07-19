Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил 22-й и 23-й голы на ЧМ и Евро. Сколько у Роналду?
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:54 |
229
0

Мбаппе забил 22-й и 23-й голы на ЧМ и Евро. Сколько у Роналду?

Вспомним все голы французского нападающего на мировых первенствах и чемпионатах Европы

19 июля 2026, 01:54 |
229
0
Мбаппе забил 22-й и 23-й голы на ЧМ и Евро. Сколько у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 22-й и 23-й голы на чемпионатах мира и Европы.

Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии.

Среди всех европейских футболистов в истории Мбаппе вышел на второе место по количеству голов на двух главных турнирах сборных, опередив Гарри Кейна (21).

Впереди Мбаппе теперь только португалец Криштиану Роналду, на счету которого 25 голов на чемпионатах мира и Европы.

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы:

  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 23 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 21 – Гарри Кейн (Англия)

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (23):

  • ЧМ-2026: Англия (дубль)
  • ЧМ-2026: Марокко
  • ЧМ-2026: Парагвай
  • ЧМ-2026: Швеция (дубль)
  • ЧМ-2026: Ирак (дубль)
  • ЧМ-2026: Сенегал (дубль)
  • ЧЕ-2024: Польша
  • ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)
  • ЧМ-2022: Польша (дубль)
  • ЧМ-2022: Дания (дубль)
  • ЧМ-2022: Австралия
  • ЧМ-2018: Хорватия
  • ЧМ-2018: Аргентина (дубль)
  • ЧМ-2018: Перу
По теме:
Сумасшедшая результативность Англия победила Францию
Сака стал автором 58-го хет-трика на чемпионатах мира
ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе
Килиан Мбаппе статистика Криштиану Роналду Гарри Кейн рекорд ЧМ-2026 по футболу Евро-2024
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18 июля 2026, 08:38 35
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина

Клуб может уволить Игоря Костюка

В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 18 июля 2026, 21:42 28
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру

Корзаченко отреагировал на слова Палкина

Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18.07.2026, 17:31
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18.07.2026, 09:06
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Футбол | 18.07.2026, 23:22
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 7
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем