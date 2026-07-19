Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райс стал шестым англичанином с голом и ассистом в одном матче ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:36 | Обновлено 19 июля 2026, 01:37
17
0

Райс стал шестым англичанином с голом и ассистом в одном матче ЧМ

Вспомним, кто еще отличался подобным достижением в составе сборной Англии

19 июля 2026, 01:36 | Обновлено 19 июля 2026, 01:37
17
0
Райс стал шестым англичанином с голом и ассистом в одном матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс стал шестым игроком сборной Англии, который в одном матче чемпионата мира отличился как голом, так и результативной передачей.

Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции.

До Райса подобным достижением в составе английской сборной отличились Роджер Хант, Джо Коул, Рахим Стерлинг, Джуд Беллингем и Гарри Кейн.

Игроки сборной Англии, которые в одном матче чемпионата мира отличились как голом, так и голевой передачей:

  • Деклан Райс, против Франции, 2026
  • Гарри Кейн, против Мексики, 2026
  • Джуд Беллингем, против Панамы, 2026
  • Рахим Стерлинг, против Ирана, 2022
  • Джо Коул, против Швеции, 2002
  • Роджер Хант, против Мексики, 1966
По теме:
Сетка ЧМ-26. Шоу: Франция и Англия определили обладатели бронзовых медалей
Сумасшедшая результативность Англия победила Францию
Сака стал автором 58-го хет-трика на чемпионатах мира
Деклан Райс статистика ЧМ-2026 по футболу Гарри Кейн сборная Англии по футболу Джуд Беллингем Рахим Стерлинг Джо Коул
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18 июля 2026, 09:46 0
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18 июля 2026, 09:06 23
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Лидером списка стал Месси

Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18.07.2026, 07:59
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Футбол | 18.07.2026, 23:22
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Футбол | 18.07.2026, 23:02
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
18.07.2026, 19:30 2
Бокс
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем