Райс стал шестым англичанином с голом и ассистом в одном матче ЧМ
Вспомним, кто еще отличался подобным достижением в составе сборной Англии
27-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс стал шестым игроком сборной Англии, который в одном матче чемпионата мира отличился как голом, так и результативной передачей.
Это произошло в матче за третье место на ЧМ-2026 против сборной Франции.
До Райса подобным достижением в составе английской сборной отличились Роджер Хант, Джо Коул, Рахим Стерлинг, Джуд Беллингем и Гарри Кейн.
Игроки сборной Англии, которые в одном матче чемпионата мира отличились как голом, так и голевой передачей:
- Деклан Райс, против Франции, 2026
- Гарри Кейн, против Мексики, 2026
- Джуд Беллингем, против Панамы, 2026
- Рахим Стерлинг, против Ирана, 2022
- Джо Коул, против Швеции, 2002
- Роджер Хант, против Мексики, 1966
6 - Declan Rice is the sixth England 🏴 player to both score and assist in a single World Cup match:— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026
Roger Hunt (v Mexico 1966)
Joe Cole (v Sweden 2002)
Raheem Sterling (v Iran 2022)
Jude Bellingham (v Panama 2026)
Harry Kane (v Mexico 2026)
🆕Declan Rice (v France 2026)… pic.twitter.com/jsMwVnGIcC
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