Чемпионат мира19 июля 2026, 00:55 | Обновлено 19 июля 2026, 01:05
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ВИДЕО. Это позор! Англия забила французам 4-й мяч: и это только первый тайм
Букайо Сака почувствовал вкус голов
19 июля 2026, 00:55 | Обновлено 19 июля 2026, 01:05
514
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Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил дубль в матче за 3-е место против Франции на ЧМ-2026.
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Букайо отличился дважды всего за 4 минуты, и этому поспособствовал хаос в обороне соперника.
Провальная игра французов привела к разгрому на табло: Англия ведет со счетом 4:0.
До дубля Сака в матче отличились Деклан Райс и Эзри Конса.
ВИДЕО. Это позор! Англия забила французам 4-й мяч: и это только первый тайм
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