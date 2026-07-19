ВИДЕО. Это позор! Англия забила французам 4-й мяч: и это только первый тайм

Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил дубль в матче за 3-е место против Франции на ЧМ-2026.

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Букайо отличился дважды всего за 4 минуты, и этому поспособствовал хаос в обороне соперника.

Провальная игра французов привела к разгрому на табло: Англия ведет со счетом 4:0.

До дубля Сака в матче отличились Деклан Райс и Эзри Конса.

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