Сборная Англии поставила французов в тупик за 20 минут первого тайма матча за третье место ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После быстрого гола Деклана Райса команда «трех львов» смогла увеличить преимущество.

На 18-й минуте Эзри Конса выиграл борьбу на втором этаже и после подачи с углового забил второй мяч.

Для Консы этот гол стал первым в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он приблизил сборную Англии к бронзовым медалям.

ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке