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  4. ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке
Чемпионат мира
19 июля 2026, 00:29 | Обновлено 19 июля 2026, 00:45
615
0

ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке

Эзри Конса выиграл борьбу на втором этаже

19 июля 2026, 00:29 | Обновлено 19 июля 2026, 00:45
615
0
ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии поставила французов в тупик за 20 минут первого тайма матча за третье место ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После быстрого гола Деклана Райса команда «трех львов» смогла увеличить преимущество.

На 18-й минуте Эзри Конса выиграл борьбу на втором этаже и после подачи с углового забил второй мяч.

Для Консы этот гол стал первым в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он приблизил сборную Англии к бронзовым медалям.

ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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