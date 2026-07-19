ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке
Эзри Конса выиграл борьбу на втором этаже
Сборная Англии поставила французов в тупик за 20 минут первого тайма матча за третье место ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После быстрого гола Деклана Райса команда «трех львов» смогла увеличить преимущество.
На 18-й минуте Эзри Конса выиграл борьбу на втором этаже и после подачи с углового забил второй мяч.
Для Консы этот гол стал первым в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он приблизил сборную Англии к бронзовым медалям.
ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров
Вацко рассказал, что «Галатасарай» обратился к украинскому клубу