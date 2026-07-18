Шахтер направил официальное предложение в Челси

Донецкий «Шахтер» рассматривает варианты проведения домашних матчей Лиги чемпионов сезона 2026/27 на одном из стадионов в Лондоне.

Как сообщают журналисты The Athletic Саймон Джонсон и Адам Крафтон, украинский клуб уже направил официальное предложение в «Челси», «Фулхэм» и «Брентфорд» о возможности использования их арен для матчей еврокубков.

Донецкий клуб не выступает на родной «Донбасс Арене» с 2014 года из-за начала войны на востоке Украины и оккупации части территорий. В последние сезоны «горняки» проводили домашние матчи еврокубков за пределами Украины – в Германии, Словении и Польше.