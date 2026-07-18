Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер направил официальное предложение в Челси
Лига чемпионов
18 июля 2026, 22:22 |
2040
1

Шахтер направил официальное предложение в Челси

«Шахтер» ищет новый стадион

18 июля 2026, 22:22 |
2040
1 Comments
Шахтер направил официальное предложение в Челси
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий «Шахтер» рассматривает варианты проведения домашних матчей Лиги чемпионов сезона 2026/27 на одном из стадионов в Лондоне.

Как сообщают журналисты The Athletic Саймон Джонсон и Адам Крафтон, украинский клуб уже направил официальное предложение в «Челси», «Фулхэм» и «Брентфорд» о возможности использования их арен для матчей еврокубков.

Донецкий клуб не выступает на родной «Донбасс Арене» с 2014 года из-за начала войны на востоке Украины и оккупации части территорий. В последние сезоны «горняки» проводили домашние матчи еврокубков за пределами Украины – в Германии, Словении и Польше.

По теме:
«Это абсурд». Бразильский журналист отреагировал на предложение Шахтера
Защитник Реала отказался переходить в Челси
Мудрик направил официальное письмо в Челси и получил категорический отказ
стадионы Стэмфорд Бридж Шахтер Донецк Челси Лига чемпионов Фулхэм Брентфорд
Дмитрий Олийченко Источник: New York Times
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18 июля 2026, 10:57 39
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы

Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров

Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18 июля 2026, 07:59 6
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона

Боксер готов сразиться за пояс Zuffa

Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Футбол | 18.07.2026, 16:04
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Удачные проводы. Бабич – о поединке чемпионата мира Франция – Англия
Футбол | 18.07.2026, 20:53
Удачные проводы. Бабич – о поединке чемпионата мира Франция – Англия
Удачные проводы. Бабич – о поединке чемпионата мира Франция – Англия
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 18.07.2026, 07:32
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чудилы.. Кишинев ждет
Ответить
0
Популярные новости
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 40
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 36
Футбол
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 13
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем