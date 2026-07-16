Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро

Молодой ганский футболист «Интернасьоналя» Бенджамин Архин привлек внимание ряда европейских клубов во время летнего трансферного окна.

По имеющейся информации, среди претендентов на игрока был и донецкий «Шахтер». Недавно футболист продлил контракт со своим клубом до 2031 года. Новое соглашение предусматривает повышение заработной платы, а также клаусулу в размере 50 млн евро.

В текущем сезоне Бенджамин Архин начал активно выходить на поле в составе первой команды «Интернасьоналя» – в его активе уже пять сыгранных матчей, но пока без результативных действий.