Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Бенджамин Архин заинтересовал «горняков»
Молодой ганский футболист «Интернасьоналя» Бенджамин Архин привлек внимание ряда европейских клубов во время летнего трансферного окна.
По имеющейся информации, среди претендентов на игрока был и донецкий «Шахтер». Недавно футболист продлил контракт со своим клубом до 2031 года. Новое соглашение предусматривает повышение заработной платы, а также клаусулу в размере 50 млн евро.
В текущем сезоне Бенджамин Архин начал активно выходить на поле в составе первой команды «Интернасьоналя» – в его активе уже пять сыгранных матчей, но пока без результативных действий.
⚠️ Benjamin Arhin havia recebido sondagens de equipes da Europa. Shakhtar Donetsk era um deles. Contrato renovado até 2031, com valorização salarial e multa de 50 milhões de euros. pic.twitter.com/AXItXY8PSs— Juliano Machado (@julianomachdo) July 16, 2026
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