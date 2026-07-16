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Бразилия
16 июля 2026, 22:25 | Обновлено 16 июля 2026, 22:38
3615
0

Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро

Бенджамин Архин заинтересовал «горняков»

16 июля 2026, 22:25 | Обновлено 16 июля 2026, 22:38
3615
0
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенджамин Архин
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Молодой ганский футболист «Интернасьоналя» Бенджамин Архин привлек внимание ряда европейских клубов во время летнего трансферного окна.

По имеющейся информации, среди претендентов на игрока был и донецкий «Шахтер». Недавно футболист продлил контракт со своим клубом до 2031 года. Новое соглашение предусматривает повышение заработной платы, а также клаусулу в размере 50 млн евро.

В текущем сезоне Бенджамин Архин начал активно выходить на поле в составе первой команды «Интернасьоналя» – в его активе уже пять сыгранных матчей, но пока без результативных действий.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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