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Чемпионат мира
18 июля 2026, 21:23 | Обновлено 18 июля 2026, 21:24
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Из-за Трампа безопасность финала ЧМ будут обеспечивать F-16, снайперы и ФБР

Значительные задержки для болельщиков гарантированы

18 июля 2026, 21:23 | Обновлено 18 июля 2026, 21:24
384
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Из-за Трампа безопасность финала ЧМ будут обеспечивать F-16, снайперы и ФБР
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Присутствие Дональда Трампа на финале чемпионата мира вынудило привлечь истребители F-16 и военных снайперов к крупнейшей спортивной операции по обеспечению безопасности в истории США.

Бесполетная зона будет тщательно охраняться, снайперы расположатся на крышах стадиона, а тысячи агентов ФБР привлечены к беспрецедентной операции ради футбольного матча.

Значительные задержки для болельщиков гарантированы, признали в Белом доме, призвав фанатов прибыть на стадион «МетЛайф» за четыре часа до начала игры. Финал чемпионата мира имеет высший в США статус безопасности – «уровень 1» для специальных мероприятий.

Оценивая масштаб операции, исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам ФИФА Эндрю Джулиани заявил, что это событие можно сравнить с выступлениями Трампа с обращением «О положении страны» и президентскими инаугурациями.

«Если быть абсолютно честным, это масштабнее, чем Супербоул», – сказал он. По словам Джулиани, для поддержки полиции штата Нью-Джерси «было привлечено много федеральных ведомств».

Федеральные агенты, местные правоохранители и частные охранные компании планировали операцию по обеспечению безопасности на финале ЧМ-2026 в течение двух лет, ожидая, что Трамп будет присутствовать на матче и вручать трофей победителю турнира.

Тем временем американские истребители F-16 уже перехватили небольшой гражданский самолет, который нарушил временные ограничения на полеты перед финалом. По данным Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, а затем безопасно сопроводили самолет за пределы запретной зоны.

Командование сообщило, что будет контролировать несколько временных ограничений на полеты, введенных Федеральным управлением гражданской авиации США в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси с пятницы до финала в воскресенье, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины.

ФБР также изъяло сотни дронов, которые летали в запрещенных зонах возле стадионов во время турнира.

Усиленный периметр безопасности Секретной службы, вероятно, станет главной причиной задержек для болельщиков, которые будут направляться на стадион.

В большинстве случаев появление Трампа на спортивных мероприятиях приводит к задержкам для болельщиков. В прошлом месяце он посетил матч финала НБА в Нью-Йорке, после чего полиция перекрыла несколько городских кварталов.

Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу безопасность Испания - Аргентина сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Иван Чирко Источник: The Telegraph
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