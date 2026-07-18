Бойкот Атлетико! Альварес готов пойти на радикальный шаг ради Барселоны

Нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес готов пойти на радикальные меры, чтобы добиться своего перехода в «Барселону».

Ранее стало известно, что, несмотря на солидное предложение каталонского клуба и отчаянное желание самого аргентинца сменить команду, руководство «матрасников» категорически против этого перехода. Главный тренер мадридцев Диего Симеоне рассчитывает на него в новом сезоне.

В то же время сам Альварес чувствует себя преданным. Сообщается, что незадолго до финала ЧМ-2026, где Хулиан будет играть в составе сборной Аргентины против Испании, представители «Атлетико» начали активно комментировать в СМИ ситуацию вокруг его будущего.

Хулиан воспринял это как откровенно враждебный жест и попытку клуба оказать на него давление. Теперь он окончательно уверен в своём желании покинуть Мадрид. В качестве крайней меры аргентинец рассматривает возможность саботировать тренировки команды.