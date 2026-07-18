Перес не хочет видеть в Реале одного из лучших игроков мира
Флорентино не готов осуществить трансфер Родри
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри заинтересован в переходе в мадридский «Реал» и готов согласиться на любые условия ради такого трансфера.
Как сообщает испанское издание El Larguero, испанский полузащитник положительно относится к возможности возвращения на родину и не выдвигает жестких требований относительно будущей сделки.
Впрочем, президент «Реала» Флорентино Перес пока не рассматривает вариант с подписанием обладателя «Золотого мяча» 2025 года.
На ЧМ-2026 Родри сыграл во всех 7 матчах в составе сборной Испании. В воскресенье, 19 июля, его команда сыграет в финале турнира против Аргентины.
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