Перес не хочет видеть в Реале одного из лучших игроков мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри заинтересован в переходе в мадридский «Реал» и готов согласиться на любые условия ради такого трансфера.

Как сообщает испанское издание El Larguero, испанский полузащитник положительно относится к возможности возвращения на родину и не выдвигает жестких требований относительно будущей сделки.

Впрочем, президент «Реала» Флорентино Перес пока не рассматривает вариант с подписанием обладателя «Золотого мяча» 2025 года.

На ЧМ-2026 Родри сыграл во всех 7 матчах в составе сборной Испании. В воскресенье, 19 июля, его команда сыграет в финале турнира против Аргентины.