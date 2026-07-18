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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 18:27 | Обновлено 18 июля 2026, 18:50
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Харьков планирует усиление сразу тремя новичками

Харьковчане хотят подписать Георгия Ермакова, Артема Смолякова и Дугласа Овусу

18 июля 2026, 18:27 | Обновлено 18 июля 2026, 18:50
1174
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Харьков планирует усиление сразу тремя новичками
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Перед стартом нового сезона «Харьков» готовит ряд трансферов.

Клуб окончательно согласовал с «Маккаби» Хайфа цену вратаря Георгия Ермакова и ждет его приезда на следующей неделе. Также согласована аренда с опцией выкупа защитника Артема Смолякова из «Лос-Анджелеса».

Еще одним приобретением должен стать Дуглас Овусу. Это 20-летний ганский правый вингер, которого харьковчане хотели еще полгода назад, но тогда его из-под носа забрала «Црвена Звезда». Однако чемпион Сербии так до сих пор и не рассчитался за этот трансфер, поэтому готов отпустить Овусу, если «Харьков» перечислит те же €2,2 млн его предыдущему клубу, «Раднику». Переговоры в активной фазе.

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Харьков Георгий Ермаков Артем Смоляков трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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