Цена – 140 млн. Атлетико нацелился на звезду Челси, которую не купил Реал

Мадридский «Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Сообщается, что «матрасники» рассматривают возможность приобретения центрального полузащитника после его успешного выступления на ЧМ-2026. Сам футболист хочет летом покинуть Лондон.

Ранее на Энцо Фернандеса активно претендовал мадридский «Реал», однако переговоры между клубами сорвались. СМИ сообщали, что «Челси» требовал от руководства «сливочных» 150 миллионов евро за свою суперзвезду. В случае с «Атлетико» сумма трансфера может составить 120 миллионов фунтов или около 140 миллионов евро.

На ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины Энцо провел шесть матчей, в которых забил два гола. В воскресенье, 19 июля, он сыграет в финале мундиаля против Испании.