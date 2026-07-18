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  4. Калиниченко назвал точный счёт в матче Аргентина – Испания
Чемпионат мира
18 июля 2026, 18:52 |
1044
0

Калиниченко назвал точный счёт в матче Аргентина – Испания

«Фурия Роха» одержит минимальную победу, считает Максим

18 июля 2026, 18:52 |
1044
0
Калиниченко назвал точный счёт в матче Аргентина – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Калиниченко
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Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился своими ожиданиями от финала и матча за третье место ЧМ-2026.

По мнению экс-футболиста, Испания выглядит более уверенно, чем Аргентина. Максим считает, что единственная надежда «Альбиселесте» в этом матче – Лионель Месси.

– Как вы думаете, есть ли у Аргентины шансы остановить эту испанскую машину в финале?

– Единственный их шанс – это Месси. Он феномен, который продолжает творить историю. Мы все – свидетели игры величайшего футболиста в истории футбола, поэтому просто наслаждаемся. Я очень хочу, чтобы испанцы выиграли, но если Месси включится и снова сотворит что-то невероятное, то Аргентина может пощекотать нервы.

Испания заставила нервничать своих болельщиков лишь однажды на этом чемпионате мира – когда пропустила гол от Бельгии. Всё остальное время это абсолютно невозмутимая машина, которая переезжала всех. Могут и Аргентину переехать, ничего сверхъестественного в этом не будет. Но если аргентинцы включат свой задор, если эта команда будет рвать горло друг за друга – шансы есть. Финал будет очень интересным.

– Рискнете поставить на точный счёт?

– 1:0 в пользу Испании.

– Матч за третье место: Англия – Франция. Чего ожидаете от игры?

– Англии будет очень трудно психологически восстановиться, плюс феноменальная усталость от турнира. Думаю, что Тухель даст поиграть тем, кто мало практиковался. Дешам в своём последнем матче во главе сборной Франции тоже проведёт ротацию, возможно, выйдет тот же Шерки, который уже успел впасть в депрессию на этом чемпионате. Будет интересный матч, непредсказуемый. Ставлю на 3:1 в пользу Франции.

Матч Аргентина – Испания состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры – в 22:00.

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Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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